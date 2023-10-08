Мартинелли прервал шахматную партию: «Арсенал» в концовке вырвал победу над «Манчестер Сити»

«Арсенал» и «Манчестер Сити» сразились в рамках чемпионата Англии по футболу. Матч восьмого тура АПЛ состоялся 8 октября на стадионе «Эмирейтс».

Главная битва АПЛ этого сезона. Чемпион против серебряного призёра. Гегемон против главного претендента, «Манчестер Сити» против «Арсенала», Хосеп Гвардиола против Микеля Артеты, интриги и переплетений масса, тут не нужно искать дополнительных мотивационных факторов. Осложняла ситуацию только кадровый голод, ведь Артета не мог рассчитывать на Сака и Тимбера (Мартинелли только поправился), а Гвардиола лишился Родри и Де Брёйне (Стоунз только поправился).

Пеп удивил центральной зоной, доверив её молодому Льюису и Ковачичу. Впереди ожидаемо вышли Бернарду, Фоден, Альварес и Холанн. Артета на острие атаки выставил Нкетиа, поддержку ему обеспечивали Эдегор, Жезус, Троссар, Райс и Жоржиньо. Правда, все звёздные персоналии вели очень скромно, никто не хотел рисковать. С хорошего момента начал «Сити»: Гвардиол в акробатическом прыжке замкнул подачу от угла поля, но на «ленточке» подстраховал голкипера Райс.

Давид Райя вообще много нервничал. Однажды голкипер «Арсенала» позволил себя накрыть Альваресу, и мяч ноги аргентинского форварда едва не залетел в створ. «Манчестер Сити» атаковал опаснее, интереснее, слегка разгоняя неспешный темп матча, но под занавес тайма чуть не остался в меньшинстве. Грубый подкат Матео Ковачича был оценён на жёлтую карточку с красным отливом, а досталось в том эпизоде Эдегору.

С одним ударом в створ ворот (ещё на 4-й минуте) завершили команды первый тайм, продолжались футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы. Уже в перерыве Микель сделал первую замену: вместо Троссара вышел Мартинелли. «Арсенал» стал атаковать активнее, чаще, появились обостряющие передачи Жезуса и Райса, но темпа всё равно не хватало. Гвардиола заметил, что ситуация уходит и в середине второго тайма шарахнул тройной заменой: вышли Нуньеш, Стоунз и Доку.

Через пять минут Артета ответил своим ходом, козырнув глубиной состава. У Микеля вышли Хаверц, Томиясу и Парти, но эти перестановки ничего не изменили. В шахматном стиле команды матч завершили, заранее согласившись на 0:0. По одному удару в створ ворот, по половине опасного момента. «Манчестер Сити» и «Арсенал» слишком уважительно подошли к очному матчу, это совсем не про голы.

И всё катилось к унылым нулям, как за три минуты до конца матча грянул гром. Мат поставили свежие игроки: Парти закинул на Томиясу, японец сбросил мяч на Хаверца, а Кай выкатил под удар Мартинелли. Габи пальнул с линии штрафной площади, мяч задел Аке и юркнул в сетку – 1:0. Шах и мат. «Арсенал» обыгрывает «Манчестер Сити» и опережает «горожан» в турнирной таблице.