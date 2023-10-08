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Мартинелли прервал шахматную партию: «Арсенал» в концовке вырвал победу над «Манчестер Сити»

08 Октября 2023 • 20:25 Комментировать (8)
Арсенал
1:0
Манчестер Сити

«Арсенал» и «Манчестер Сити» сразились в рамках чемпионата Англии по футболу. Матч восьмого тура АПЛ состоялся 8 октября на стадионе «Эмирейтс».

Протокол игры  
Арсенал1:0Манчестер Сити
(1:0) Мартинелли Габриэл86'  
Райя ДавидУайт БенСалиба ВильямГабриэль дос СантосЗинченко Александр 75' (Хаверц Кай ( 75') Эдегор МартинЖоржиньо II  11' 75' (Томиясу Такэхиро ( 75') Райс ДекланЖезус ГабриэлНкетиа Эдди 75' (Парти Томас ( 75') Троссар Леандро 46' (Мартинелли Габриэл ( 46')
Запасные: Виейра ФабиуНелсон РайсКивёр ЯкубРемсдейл АаронСмит-Роу Эмиль
Эдерсон МораесУокер КайлДиаш РубенАке НатанГвардиол ЙошкоЛьюис Рико 68' (Стоунс Джон ( 68') Силва Бернарду  23'Ковачич Матео  29' 68' (Доку Жереми ( 68') Альварес Хулиан 68' (Луис Матеус II ( 68') Холанн ЭрлингФоден Фил
Запасные: Грилиш ДжекАканджи МануэльГомес СерхиоФиллипс КэлвинОртега ШтефанБобб Оскар
08 октября. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).

 

Главная битва АПЛ этого сезона. Чемпион против серебряного призёра. Гегемон против главного претендента, «Манчестер Сити» против «Арсенала», Хосеп Гвардиола против Микеля Артеты, интриги и переплетений масса, тут не нужно искать дополнительных мотивационных факторов. Осложняла ситуацию только кадровый голод, ведь Артета не мог рассчитывать на Сака и Тимбера (Мартинелли только поправился), а Гвардиола лишился Родри и Де Брёйне (Стоунз только поправился).

Пеп удивил центральной зоной, доверив её молодому Льюису и Ковачичу. Впереди ожидаемо вышли Бернарду, Фоден, Альварес и Холанн. Артета на острие атаки выставил Нкетиа, поддержку ему обеспечивали Эдегор, Жезус, Троссар, Райс и Жоржиньо. Правда, все звёздные персоналии вели очень скромно, никто не хотел рисковать. С хорошего момента начал «Сити»: Гвардиол в акробатическом прыжке замкнул подачу от угла поля, но на «ленточке» подстраховал голкипера Райс.

Давид Райя вообще много нервничал. Однажды голкипер «Арсенала» позволил себя накрыть Альваресу, и мяч ноги аргентинского форварда едва не залетел в створ. «Манчестер Сити» атаковал опаснее, интереснее, слегка разгоняя неспешный темп матча, но под занавес тайма чуть не остался в меньшинстве. Грубый подкат Матео Ковачича был оценён на жёлтую карточку с красным отливом, а досталось в том эпизоде Эдегору.

С одним ударом в створ ворот (ещё на 4-й минуте) завершили команды первый тайм, продолжались футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы. Уже в перерыве Микель сделал первую замену: вместо Троссара вышел Мартинелли. «Арсенал» стал атаковать активнее, чаще, появились обостряющие передачи Жезуса и Райса, но темпа всё равно не хватало. Гвардиола заметил, что ситуация уходит и в середине второго тайма шарахнул тройной заменой: вышли Нуньеш, Стоунз и Доку.

Через пять минут Артета ответил своим ходом, козырнув глубиной состава. У Микеля вышли Хаверц, Томиясу и Парти, но эти перестановки ничего не изменили. В шахматном стиле команды матч завершили, заранее согласившись на 0:0. По одному удару в створ ворот, по половине опасного момента. «Манчестер Сити» и «Арсенал» слишком уважительно подошли к очному матчу, это совсем не про голы.

И всё катилось к унылым нулям, как за три минуты до конца матча грянул гром. Мат поставили свежие игроки: Парти закинул на Томиясу, японец сбросил мяч на Хаверца, а Кай выкатил под удар Мартинелли. Габи пальнул с линии штрафной площади, мяч задел Аке и юркнул в сетку – 1:0. Шах и мат. «Арсенал» обыгрывает «Манчестер Сити» и опережает «горожан» в турнирной таблице.

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Комментарии (8)
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wertygaz
08 Октября 2023 в 21:10
Молодцы, Арсенал порадовали)))
Promt Roman
08 Октября 2023 в 20:59
Надо же, даже Жоржиньо не испортил игру. Удивительно.
Alex1972
08 Октября 2023 в 20:54
Лысый сегодня опростоволосился.. Пфф..
gresnik
08 Октября 2023 в 20:52
пепка физрук с липовыми трофеями...кто то считает его гением??..покажите мне их..я укажу дверь на лечебницу))
LMI
08 Октября 2023 в 20:36
Ну наконец-то
Zed2891
08 Октября 2023 в 20:34
Ну хоть так, от Рожи Аке конечно)), это шара в чистом виде.
Да и по игре, Ротета конечно должен был на колени к своему лысому господину встать в любимую позу, как всегда, но ладно. Будет теперь щеки раздувать пару недель на прессухах))).
Теперь бы у Баклажанси не соснуть 21, а то ЧСВ теперь будет у Ротеты, мама не горюй.
snk6565
08 Октября 2023 в 20:33
Пепка переиграл сам себя своей с@ыкливой тактикой дотянуть до ничейки...или они с выкормышем решили действительно разыграть шахматную партию...и в результате опять унизить Артетку))))
Zed2891
08 Октября 2023 в 21:30
Ну на ничейку лысый не играл, скажем откровенно, моменты у них были, да и поострее чем у Арсенала. Да и как они должны были играть без опорки? В итоге пропустили шару в конце. По идее ничья была бы справедлива.
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