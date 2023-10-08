​Макаллистер: «Ощущение, что потеряли два очка»

В восьмом туре английского чемпионата «Ливерпуль» не сумел обыграть на выезде дерзкий «Брайтон» - игра закончилась со счетом 2:2. Аргентинский полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер, в прошлом выступавший в «Брайтоне», считает, что его команда потеряла два очка в этой игре:

- Если говорить об атмосфере, то все было отлично, меня прекрасно приняли. Мат мы почти выиграли, но не удержали победу. В целом была достойная игра, после которой есть чувство, что мы потеряли два очка, - цитирует слова Макаллистера BBC Sport.

В следующем туре чемпионата «Ливерпулю» предстоит сразиться с «Эвертоном».