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​Макаллистер: «Ощущение, что потеряли два очка»

08 Октября 2023 • 20:23 Комментировать (1)
Брайтон
2:2
Ливерпуль

В восьмом туре английского чемпионата «Ливерпуль» не сумел обыграть на выезде дерзкий «Брайтон» - игра закончилась со счетом 2:2. Аргентинский полузащитник «Ливерпуля» Алексис Макаллистер, в прошлом выступавший в «Брайтоне», считает, что его команда потеряла два очка в этой игре:

- Если говорить об атмосфере, то все было отлично, меня прекрасно приняли. Мат мы почти выиграли, но не удержали победу. В целом была достойная игра, после которой есть чувство, что мы потеряли два очка, - цитирует слова Макаллистера BBC Sport.

В следующем туре чемпионата «Ливерпулю» предстоит сразиться с «Эвертоном».


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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Алексис Макаллистер
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Комментарии (1)
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CorwinSky
08 Октября 2023 в 20:30
Ну как бы Макалистер кэп
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