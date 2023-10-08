​Мойес: «Взяли очки у команды, играющей в Лиге чемпионов»

В восьмом туре английского чемпионата «Вест Хэм» сразился с «Ньюкаслом» и это сражение окончилось вничью - 2:2. Шотландский наставник «Вест Хэма» Дэвид Мойес очень доволен, он считает большой удачей взять очки в игре против участника Лиги чемпионов.

- Я доволен этим очком. Мы получили его в игре против одной из лучших команд Европы на данный момент. Но мы пропустили два нелепых гола. Не хочу обсуждать решения арбитра, но Бруно Гимараэш заслуживал вторую желтую карточку, - цитирует слова Мойеса BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Вест Хэм» сыграет с «Астон Виллой».