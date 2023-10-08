​Клопп: «Честно говоря, это справедливый результат»

В восьмом туре английского чемпионата «Ливерпуль» не сумел переиграть «Брайтон», хотя и вел в счете к перерыву. Наставник «Ливерпуля», немецкий специалист Юрген Клопп, считает итоги игры справедливыми - он воздает должное сопернику.

- Я думаю, что это наиболее справедливый результат. Мы пропустили первыми, что очень нехорошо, учитывая качества соперника. Мы фактически подарили им гол. Во втором тайме были шансы на третий гол, но, с другой стороны, мы слишком часто проигрывали личные единоборства, - цитирует слова Клоппа BBC Sport.

В следующем туре «Ливерпуль» поджидает игра с «Эвертоном».