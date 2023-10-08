Эмери: «Ничья справедлива»

В восьмом туре английского чемпионата «Астон Вилла» сыграла вничью с «Вулверхэмптоном», команды обменялись голами. Испанский наставник бирмингемского клуба, Унаи Эмери, прокомментировал исход игры. Он считает итоговый результат игры справедливым.

- Думаю, что пока мы были в равных состава, игра проходила равно, потому ничья - более-менее справедливый итог игры. В последние пятнадцать минут мы пытались воспользоваться численным преимуществом, и, наверное, заслуживали еще один гол. Но если оценивать общую ситуацию, на все 90 минут, то ничья - справедливый исход матча, - цитирует слова BBC Sport.