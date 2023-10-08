​Адингра: «Солидное очко»

«Брайтон» сыграл вничью в матче восьмого тура английского чемпионата, команда Роберто де Дзерби забила два мяча «Ливерпулю», но и пропустила столько же. Полузащитник «Брайтона» Симон Адингра, комментируя итоги матча, дал понять, что он очень доволен таким исходом игры.

- Это хорошее, солидное очко. Особенно после предыдущего матча. Я рад, что использовал свой шанс, - заявил открывший счет в игре футболист, слова которого цитирует BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Брайтону» предстоит поединок с «Манчестер Сити». Это случится двадцать первого октября.