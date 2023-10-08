​Гари О'Нил: «Всё было хорошо до удаления»

«Вулверхэмптон» не сумел выиграть в восьмом туре английского чемпионата, несмотря на то, что «волки» первыми забили в игре с «Астон Виллой», и, как считает наставник «Вулверхэмптона» Гари О'Нил, контролировали ход игры. Поэтому сейчас специалист разочарован тем, что команда получила лишь одно очко вместо трех:

- Чуть разочарован результатом. Когда ты лидируешь 1:0 и контролируешь игру, то все кажется хорошо. У нас все было хорошо до удаления. После этого мы начали сдавать позиции, - цитирует слова О'Нила BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата «Вулверхэмптон» сыграет с «Борнмутом».