​Хау: «Разочаровывающий результат»

«Ньюкасл» не сумел выиграть в восьмом туре английского чемпионата, команда Эдди Хау сыграла вничью в гостях с лондонским «Вест Хэмом», и наставник «сорок» Эдди Хау несколько расстроен подобным результатом. Он считает, что игра для его команды сложилась неудачно.

- Разочаровывающий результат для нас. Может, из-за того, что играли в еврокубках. Второй тайм был много лучше, но мы не довели дело до конца. Создавали возможности, отыгрались, но не победили, - цитирует слова Хау BBC Sport.

В следующем туре «Ньюкасл» сыграет дома с «Кристал Пэлас». Это случится двадцать первого октября.