​Ван Дейк: «Обидно, приехали побеждать»

В восьмом туре английского чемпионата «Ливерпуль» съездил в гости к «Брайтону», но не сумел там победить - игра закончилась вничью, 2:2. Капитан «Ливерпуля», нидерландский защитник Виргил ван Дейк, не стал скрывать от журналистов, что разочарован таким исходом игры. По его словам, «Ливерпуль» приехал побеждать.

- Мы приехали сюда за победой. У нас были возможности для победы, но получили только ничью. Непростая игра, временами очень открытая, - цитирует слова ван Дейка BBC Sport.

В следующем туре «Ливерпуль» поджидает принципиальный соперник - «Эвертон». Матч с ним пройдет 21 октября.