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​Капитан «Брайтона»: «Я думаю, что мы играли лучше»

08 Октября 2023 • 18:53 Комментировать
Брайтон
2:2
Ливерпуль

В восьмом туре АПЛ «Брайтон» выдал боевую ничью с «Ливерпулем», «чайки» проигрывали после первого тайма, но все-таки сравняли счет. Капитан «Брайтона» Льюис Данк считает подобный исход игры заслуженным - по его мнению, «чайки» играли лучше.

- Я думаю, что мы играли лучше, хотя местами и у нас случались провалы. Мы показали свой характер и вернулись в матч, - цитирует слова Льюиса Данка BBC Sport.

В следующем туре английского чемпионата команде Данка предстоит сыграть с еще одним топ-соперником, да еще и в гостях - с «Манчестер Сити». Этот матч пройдет двадцать первого октября, в субботу.


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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Брайтон Льюис Данк
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