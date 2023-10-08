Салиба — о Магальянсе и Уайте: «Я рад, что играю с такими хорошими защитниками»

Центральный защитник «Арсенала» Вильям Салиба высказался о своих одноклубниках Габриэле Магальянсе и Бене Уайте.

«Они хорошие, мне легко играть с ними. Это придает мне уверенности. Они понимают, как нам нужно играть, поэтому мне легко. Я могу общаться с Габриэлем на французском языке. Конечно, я рад, что играю с такими хорошими защитниками», — приводит слова Салиба Arsenal Buzz.

В нынешнем сезоне 22-летний Салиба принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров и записал на свой счет одну результатную передачу.

В эти минуты «Арсенал» принимает на своем поле «Манчестер Сити». Следить за текстовой трансляцией игры восьмого тура Английской премьер-лиги можно по данной ссылке.