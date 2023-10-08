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Артета: У Райса есть всё, чтобы стать топовым опорником

08 Октября 2023 • 18:22 Комментировать
Арсенал
0:0
Манчестер Сити
1 3.00 X 3.45 2 2.45
2-й тайм

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказался о полузащитнике команды Деклане Райсе.

«Я очень доволен Декланом. Он может занимать разные позиции, но, по мне, он действительно хорош в опорной зоне. У него есть все необходимое, чтобы стать топ-игроком на этой позиции», — передает слова Артеты Arsenal Buzz.

Напомним, Райс перебрался в «Арсенал» прошлым летом из «Вест Хэма». В составе «канониров» 24-летний хавбек принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом.

Сегодня, 8 октября, «Арсенал» примет на своем поле «Манчестер Сити» в рамках восьмого тура АПЛ. Текстовая трансляция игры будет доступна на портале LiveResult, начало — в 18:30 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Деклан Райс
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АРСЕНАЛ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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