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«Вулверхэмптон» и «Астон Вилла» поделили очки

08 Октября 2023 • 18:07 Комментировать
Вулверхэмптон
1:1
Астон Вилла

В воскресенье «Вулверхэмптон» пытался придержать рвущуюся в зону Лиги чемпионов «Астон Виллу». Мэтти Кеш в дебюте опасно бил издали - спасено. А на 53-й минуте был открыт счет после удара Хвана Хи-Чана. Ответ соперника еще эффектнее - Пау Торрес забил с лета. У гостей Нелсон Семеду мог вырвать победу, но голкипер здорово среагировал.  На 104-й минуте Олли Уоткинс направил мяч в штангу.

Ничья 1:1, «Астон Вилла» - пятая с 16 очками, «волки» набрали в два раза меньше очков - 14-я строчка.

Протокол игры  
Вулверхэмптон1:1Астон Вилла
(1:0) Хи-Чан Хван53'  
  55'Торрес Пау II (1:1)
Са ЖозеКилман МаксДоусон Крэйг  28'Гомеш ТотиСемеду Нелсон  67'Лемина Марио  62'  90'Гомес Жоао 69' (Траоре Бубакар ( 69') Аит-Нури Раян 46' (Доэрти Мэтт ( 46') Нету ПедруКунья Матеус 76' (Калайджич Саша ( 76') Хи-Чан Хван 86' (Силва Фабио ( 86')
Запасные: Буэно СантьягоБентли ДаниелДойл ТоммиХонни КастроСарабия Пабло
Мартинес ЭмилианоКонса ЭзриКарлос Диего СантосТоррес Пау IIДинь ЛюкаКэш Мэтти 82' (Бэйли Леон ( 82') Камара Бубакар I  6' 82' (Тилеманс Юри ( 82') Соарес ДугласМакгинн Джон  29'Диаби Мусса 62' (Дзаньоло Николо ( 62') Уоткинс Олли
Запасные: Ленгле КлеманОльсен РобинЧамберс КалумДендонкер ЛеандерДуран ДжонТраоре Бертран
08 октября. Стадион "Молинью".

 

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Вулверхэмптон Астон Вилла
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