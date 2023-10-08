«Вулверхэмптон» и «Астон Вилла» поделили очки

В воскресенье «Вулверхэмптон» пытался придержать рвущуюся в зону Лиги чемпионов «Астон Виллу». Мэтти Кеш в дебюте опасно бил издали - спасено. А на 53-й минуте был открыт счет после удара Хвана Хи-Чана. Ответ соперника еще эффектнее - Пау Торрес забил с лета. У гостей Нелсон Семеду мог вырвать победу, но голкипер здорово среагировал. На 104-й минуте Олли Уоткинс направил мяч в штангу.
Ничья 1:1, «Астон Вилла» - пятая с 16 очками, «волки» набрали в два раза меньше очков - 14-я строчка.
Протокол игры
|(1:0) Хи-Чан Хван53'
|55'Торрес Пау II (1:1)
Са Жозе•Килман Макс•Доусон Крэйг• 28'Гомеш Тоти•Семеду Нелсон• 67'Лемина Марио 62'• 90'Гомес Жоао69' (Траоре Бубакар (69') •Аит-Нури Раян46' (Доэрти Мэтт (46') •Нету Педру•Кунья Матеус76' (Калайджич Саша (76') •Хи-Чан Хван86' (Силва Фабио (86')
Мартинес Эмилиано•Конса Эзри•Карлос Диего Сантос•Торрес Пау II•Динь Люка•Кэш Мэтти82' (Бэйли Леон (82') •Камара Бубакар I 6'82' (Тилеманс Юри (82') •Соарес Дуглас•Макгинн Джон• 29'Диаби Мусса62' (Дзаньоло Николо (62') •Уоткинс Олли
08 октября. Стадион "Молинью".
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