«Вулверхэмптон» и «Астон Вилла» поделили очки

В воскресенье «Вулверхэмптон» пытался придержать рвущуюся в зону Лиги чемпионов «Астон Виллу». Мэтти Кеш в дебюте опасно бил издали - спасено. А на 53-й минуте был открыт счет после удара Хвана Хи-Чана. Ответ соперника еще эффектнее - Пау Торрес забил с лета. У гостей Нелсон Семеду мог вырвать победу, но голкипер здорово среагировал. На 104-й минуте Олли Уоткинс направил мяч в штангу.

Ничья 1:1, «Астон Вилла» - пятая с 16 очками, «волки» набрали в два раза меньше очков - 14-я строчка.