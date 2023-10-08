«Вест Хэм» отобрал победу у «Ньюкасла»

«Вест Хэм» удивил пассивной игрой в домашнем матче восьмого тура Премьер-лиги против ещё одного середняка, «Ньюкасла». «Молотобойцы» полностью отдали инициативу сопернику, а сами почти не били по воротам. Уже в дебюте Эмерсон на левом краю штрафной обыграл голкипера и сыграл на пустые ворота на Томаша Соучека - 1:0. Лэн Бёрн чудом не сравнял счет, пробив головой рядом со штангой после подачи углового. Кросс уже с игры, Бёрн пробил в створ, но вратарь совершил настоящее спасение. Тут же подача со штрафного вперёд, скидка на Александра Исака, и форвард вколотил мяч в сетку. Спустя пять минут Киран Триппьер сильно прострелил вдоль ворот, и Исак замкнул - 1:2. Он же мог оформлять хет-трик, во время выхода один на один обыграл голкипера и с острого угла попал в штангу. Лондонцы удивили невероятной реализацией, в концовке Мохаммед Кудус с линии штрафной пульнул в правый нижний угол - 2:2. Джаррод Боуэн мог вовсе вырвать победу, но вратарь с громадным трудом вынул мяч у штанги.

Ничья позволяет «Вест Хэму» идти на седьмом месте с 14 очками, соперник проигрывает ему один балл.