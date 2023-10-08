Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Вест Хэм» отобрал победу у «Ньюкасла»

08 Октября 2023 • 18:02 Комментировать
Вест Хэм
2:2
Ньюкасл

«Вест Хэм» удивил пассивной игрой в домашнем матче восьмого тура Премьер-лиги против ещё одного середняка, «Ньюкасла». «Молотобойцы» полностью отдали инициативу сопернику, а сами почти не били по воротам. Уже в дебюте Эмерсон на левом краю штрафной обыграл голкипера и сыграл на пустые ворота на Томаша Соучека - 1:0. Лэн Бёрн чудом не сравнял счет, пробив головой рядом со штангой после подачи углового. Кросс уже с игры, Бёрн пробил в створ, но вратарь совершил настоящее спасение. Тут же подача со штрафного вперёд, скидка на Александра Исака, и форвард вколотил мяч в сетку. Спустя пять минут Киран Триппьер сильно прострелил вдоль ворот, и Исак замкнул - 1:2. Он же мог оформлять хет-трик, во время выхода один на один обыграл голкипера и с острого угла попал в штангу. Лондонцы удивили невероятной реализацией, в концовке Мохаммед Кудус с линии штрафной пульнул в правый нижний угол - 2:2. Джаррод Боуэн мог вовсе вырвать победу, но вратарь с громадным трудом вынул мяч у штанги.

Ничья позволяет «Вест Хэму» идти на седьмом месте с 14 очками, соперник проигрывает ему один балл.

Протокол игры  
Вест Хэм2:2Ньюкасл
(1:0) Соучек Томаш8'  
  57'Исак Александр (1:1)
  62'Исак Александр (1:2)
(2:2) Кудус Мохаммед89'  
Ареола АльфонсЦоуфал ВладимирЗума КуртАгер НаифЭмерсон Палмиери  16'Уорд-Праус ДжеймсАльварес ЭдсонБоуэн ДжарродСоучек Томаш 76' (Бенрахма Саид ( 76') Пакета Лукас  70'Антонио Майкл  35' 76' (Кудус Мохаммед ( 76')
Запасные: Керер ТилоОгбонна АнджелоИнгс ДэнниКорне МаксвеллФабьянски ЛукашДивин МубамаФорнальс Пабло
Поуп НикТриппьер КиранЛасcеллс ДжамалШёр ФабианБёрн ДэнЛонгстафф Шон  79'Гимараэс Бруно  17'Тонали СандроАльмирон Мигель  67' 82' (Мёрфи Джейкоб ( 82') Исак Александр 86' (Уилсон Каллум ( 86') Андерсон Эллиот 90' (Таргетт Мэтт ( 90')
Запасные: Ливраменто ВалентиноРитчи МэттХолл ЛьюисДамметт ПолДубравка МартинМанкильо Хави
08 октября. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Вест Хэм
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Брайтон Брайтон
Ливерпуль Ливерпуль
2
2
2.60 3.95 2.60
Видео
Окончен
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Астон Вилла Астон Вилла
1
1
3.10 3.40 2.41
Видео
Окончен
Вест Хэм Вест Хэм
Ньюкасл Ньюкасл
2
2
3.95 3.80 1.95
Видео
77 мин
Арсенал Арсенал
Манчестер Сити Манчестер Сити
0
0
3.25 3.60 2.26
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Октября
19:51 · Англия. Премьер-лига
Эмери: «Ничья справедлива»
19:21 · Англия. Премьер-лига
​Адингра: «Солидное очко»
19:16 · Англия. Премьер-лига
​Гари О'Нил: «Всё было хорошо до удаления»
19:10 · Англия. Премьер-лига
​Хау: «Разочаровывающий результат»
19:03 · Англия. Премьер-лига
​Ван Дейк: «Обидно, приехали побеждать»
18:53 · Англия. Премьер-лига
​Капитан «Брайтона»: «Я думаю, что мы играли лучше»
18:43 · Англия. Премьер-лига
Салиба — о Магальянсе и Уайте: «Я рад, что играю с такими хорошими защитниками»
18:22 · Англия. Премьер-лига
Артета: У Райса есть всё, чтобы стать топовым опорником
18:07 · Англия. Премьер-лига
«Вулверхэмптон» и «Астон Вилла» поделили очки
18:02 · Англия. Премьер-лига
«Вест Хэм» отобрал победу у «Ньюкасла»
18:00 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
17:58 · Англия. Премьер-лига
Сака не восстановился к битве с «Манчестер Сити»
17:32 · Англия. Премьер-лига
​«Арсенал» и «Манчестер Сити» огласили составы на очную битву
16:42 · Англия. Премьер-лига
​Экс-игрок «Челси» Реми завершил карьеру
15:44 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Кристал Пэлас» может отказаться от выступлений за сборную Англии
Все новости
Рекомендуем