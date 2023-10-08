Сака не восстановился к битве с «Манчестер Сити»

В воскресенье вечером футбольная Англия будет следить за битвой между «Арсеналом» и «Манчестер Сити». Атакующий полузащитник Букайо Сака не попал даже в число запасных игроков «канониров». Очевидно, что этот футболист не успел восстановиться после повреждения.

Ознакомиться со стартовыми составами «Арсенала» и «Манчестер Сити можно в нашей новости.

«Арсенал» и «Манчестер Сити» начнут поединок восьмого тура Английской премьер-лиги в 18:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле «Эмирейтс» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.