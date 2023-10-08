Это ли не новый кризис: дубля Салаха «Ливерпулю» не хватило для победы над «Брайтоном»

В восьмом туре Английской премьер-лиги «Ливерпуль» отправился в гости к «Брайтону».

В предыдущем туре «Ливерпуль» упустил возможность воспользоваться поражением «Манчестер Сити» от «Вулверхэмптона» и взобраться на первую строчку таблицы чемпионата Англии. Команда Юргена Клоппа тогда сама проиграла в скандальном матче «Тоттенхэму» со счётом 1:2, и та неудача прервала пятиматчевую победную серию «красных» в чемпионате.

В четверг мерсисайдцы провели домашний матч в групповом этапе Лиги Европы с «Унионом» из Сент-Жиллуаза и одержали победу со счётом 2:0. В этом же турнире «Брайтон» встретился в гостях с «Марселем» и сыграл вничью 2:2. А до этого в Премьер-лиге «чайки» потерпели сокрушительное поражение от «Астон Виллы» 1:6.

Ливерпульцы оказались в статусе догоняющей команды на двадцатой минуте. Ван Дейк на своей половине поля отдавал пас внедодачу Макаллистеру, и мяч перехватил Саймон Адингра. Дело ещё в том, что Алиссон потерял ворота и оказался совершенно не готов к такому развитию событий. Поэтому Саймон сумел поразить ближний угол из-за пределов штрафной площади не самым страшным ударом (1:0).

«Ливерпулю» не удалось мгновенно обрушить на чужие ворота шквал атак, но в конце тайма подопечные Юргена Клоппа весьма удачно сработали в нападении. На 40-й минуте Макаллистер исправился за свою пассивность перед голом «Брайтона», начав голевую атаку гостей перехватом. Визитёры разыграли комбинацию по центру, Эллиотт пропустил мяч после передачи Нуньеса, а Салах из правой зоны поразил дальний угол (1:1).

Вскоре Вербрюгген напортачил в своей штрафной площади и создал условия для пенальти в ворота хозяев. Голкипер «Брайтона» подсунул мяч Гроссу, которого прессинговал Собослаи. В итоге Гросс был вынужден нарушать правила, после чего видеоассистенты убедили арбитра в верности его решения назначить одиннадцатиметровый. Салах с точки пробил в левый угол, и хоть Вербрюгген угадал это, дотянуться до мяча не смог (1:2).

Саймон в начале второго тайма имел шанс восстановить статус-кво, но он не переиграл Алисона в эпизоде, после которого вратарю гостей потребовалась медицинская помощь. На 54-й минуте Гравенберх обязан был делать преимущество «Ливерпуля» в счёте весомее, однако умудрился угодить в перекладину пустых ворот после прострела справа от Собослаи. Позже ещё Диас ударил выше створа в перспективной ситуации.

На 78-й минуте «красные» поплатились за нереализованные моменты. Марч низко подал штрафной с левого фланга во вратарскую, и Данк ногой переправил мяч в сетку. 2:2 – это стало итогом матча. А попади ещё Жоао Педро в ворота – и мерсисайдцы вовсе бы проиграли. «Ливерпуль» потерял очки второй раз подряд в чемпионате. Это начало нового кризиса у команды Клоппа или ещё нет?

Кирилл Иванцов