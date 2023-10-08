​«Арсенал» и «Манчестер Сити» огласили составы на очную битву

В главном матче восьмого тура Английской премьер-лиги будут играть «Арсенал» и «Манчестер Сити».

Главный тренер «канониров» Микель Артета приял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов: Райя, Уайт, Салиба, Габриэль, Зинченко, Райс, Жоржиньо, Эдегор, Троссар, Жезус, Нкетиа.

Рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола, в свою очередь, доверил место в стартовом составе таким игрокам: Эдерсон, Уокер, Диаш, Гвардиол, Аке, Ковачич, Льюис, Бернарду Силва, Фоден, Альварес, Холанн.

Битва между «Арсеналом» и «Манчестер Сити» начнётся в 18:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.