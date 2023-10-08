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​«Арсенал» и «Манчестер Сити» огласили составы на очную битву

08 Октября 2023 • 17:32 Комментировать
Арсенал
...
Манчестер Сити
1 3.00 X 3.45 2 2.45
Через 0 ч. 33 мин.

В главном матче восьмого тура Английской премьер-лиги будут играть «Арсенал» и «Манчестер Сити».

Главный тренер «канониров» Микель Артета приял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов: Райя, Уайт, Салиба, Габриэль, Зинченко, Райс, Жоржиньо, Эдегор, Троссар, Жезус, Нкетиа. 

Рулевой «горожан» Хосеп Гвардиола, в свою очередь, доверил место в стартовом составе таким игрокам: Эдерсон, Уокер, Диаш, Гвардиол, Аке, Ковачич, Льюис, Бернарду Силва, Фоден, Альварес, Холанн. 

Битва между «Арсеналом» и «Манчестер Сити» начнётся в 18:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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АРСЕНАЛ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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