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​Экс-игрок «Челси» Реми завершил карьеру

08 Октября 2023 • 16:42 Комментировать

Бывший футболист «Челси» Лоик Реми принял решение о завершении профессиональной футбольной карьеры. Об этом сообщает Transfer News Live.

Повесить бутсы на гвоздь Реми решил уже в 36 лет. Футболист известен главным образом по выступлениям за «Марсель», «Ниццу», «Лилль», «Челси», «Ньюкасл» и «Лион». По ходу карьеры Лоик поиграл ещё за несколько клубов. С лета форвард пребывал в статусе свободного агента.

Отметим, что Лоик Реми в 2009-2014 годах провёл 31 матч за сборную Франции. В них нападающий записал на свой счёт семь голов и один результативный пас на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Лоик Реми
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