Защитник «Кристал Пэлас» может отказаться от выступлений за сборную Англии

Крайний защитник «Кристал Пэлас» Тайрик Митчелл рассматривает возможность смены спортивного гражданства. Об этом сообщает Mail Sport.

По информации источника, 24-летний футболист может отказаться от сборной Англии и получить ямайское гражданство. Стоит сказать, что Митчелл лишь однажды привлекался в английскую национальную команду. Это произошло в марте 2022 года, тогда защитник сыграл в двух товарищеских матчах и не отметился голевыми действиями.

В текущем сезоне Митчелл появился на поле в десяти встречах во всех турнирах и записал на свой счет одну результативную передачу.