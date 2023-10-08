​«Ливерпуль» назвал состав на матч с «Брайтоном»

В воскресенье «Ливерпуль» проведёт гостевой матч Премьер-лиги против «Брайтона». Рулевой мерсисайдской команды Юрген Клопп принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Робертсон, Собослаи, Эллиотт, Макаллистер, Диас, Нуньес, Салах.

Матч между «Брайтоном» и «Ливерпулем» начнётся в 16:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что в прошлом туре чемпионата Англии «Ливерпуль» проиграл «Тоттенхэму» со счётом 1:2.