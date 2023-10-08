​«Наполи» ищет замену Осимхену – на прицеле три форварда

Нападающий Виктор Осимхен в обозримом будущем может покинуть «Наполи». Как сообщает Calciomercato, чемпионы Италии уже ищут того, кто заменит нигерийца на острие атаки. По данным источника, на радаре неаполитанцев находятся Габриэль Жезус («Арсенал»), Альваро Мората («Атлетико») и Джонатан Дэвид («Лилль»).

26-летний Жезус оценивается экспертами портала Transfermarkt в 75 миллионов евро. 30-летнего Морату оценивают в 20 миллионов евро, а 23-летнего Дэвида – в 60 миллионов евро.

В воскресенье вечером «Наполи» проведёт домашний матч Серии А против «Фиорентины». Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.