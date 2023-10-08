Андронов дал прогноз на голы в матче «Арсенал» - «Манчестер Сити»

Футбольный комментатор Алексей Андронов высказал мнение о центральном матче восьмого тура чемпионата Англии «Арсенал» - «Манчестер Сити».

«Закрытой игры не предвидится в этом матче. Не представляю, что должно случиться, чтобы в этом матче не было забито минимум 3 мяча. Уверенность - 8 по 10-балльной системе», - передает слова Андронова «РБ Спорт».

Поединок пройдет 8 октября на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. Главным рефери матча назначен Майкл Оливер.

Текстовую-онлайн трансляцию организует Liveresult.ru.