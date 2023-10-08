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​Боуэн отказался от варианта с «Ливерпулем» в пользу нового контракта

08 Октября 2023 • 13:48 Комментировать

Нападающий «Вест Хэма» Джаррод Боуэн отказался от вариантов с переходом в «Ливерпуль» или «Ньюкасл». Вместо этого 26-летний футболист решил продлить контракт с «Вест Хэмом». Как сообщает Sky Sports, Боуэн уже подписал трудовое соглашение с «молотобойцами» сроком на семь лет.

Другие источники в Англии пишут о том, что Боуэн стал самым высокооплачиваемым футболистом «Вест Хэма».

Состав «Вест Хэма» Боуэн пополнил в конце января 2020 года. В 166 матчах за клуб форвард записал на свой счёт 45 голов и 33 результативных паса на партнёров.

В воскресенье «Вест Хэм» сыграет с «Ньюкаслом», не пропустите текстовую  трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Ньюкасл Ливерпуль Вест Хэм Джаррод Боуэн
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