Титов: «Арсенал» может втянуть «Манчестер Сити» в свой футбол»

В центральном матче восьмого тура Английской премьер-лиги лондонский «Арсенал» примет «Манчестер Сити». Свое мнение по этой встрече высказал бывший игрок «Спартака» Егор Титов.

«Арсенал» может втянуть «Сити» в свой футбол. Будет такой обмен ударами. И я поставлю на «тотал больше 3 мячей». Должны лидеры АПЛ дарить зрелище», - приводит слова Титова «РБ Спорт».

Матч «Арсенал» - «Манчестер Сити» состоится сегодня, 8 октября, на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. Главным арбитром встречи назначен Майкл Оливер.

Текстовую-онлайн трансляцию проведет Liveresult.ru.