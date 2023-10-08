«Арсенал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В восьмом туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Арсенал» и «Манчестер Сити».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Арсенал - Манчестер Сити
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Протокол игры
Райя Давид•Уайт Бен•Салиба Вильям•Габриэль дос Сантос•Зинченко Александр•Эдегор Мартин•Жоржиньо II• 11'Райс Деклан•Жезус Габриэл•Нкетиа Эдди•Троссар Леандро46' (Мартинелли Габриэл (46')
Эдерсон Мораес•Уокер Кайл•Диаш Рубен•Аке Натан•Гвардиол Йошко•Льюис Рико68' (Стоунс Джон (68') •Силва Бернарду• 23'Ковачич Матео 29'68' (Луис Матеус II (68') •Альварес Хулиан•Холанн Эрлинг•Фоден Фил
08 октября. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).
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