«Брайтон» - «Ливерпуль»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2

В восьмом туре чемпионата Англии по футболу встречаются «Брайтон» и «Ливерпуль».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
|(1:0) Саймон Адингра20'
|40'Салах Мохамед (1:1)
|45'Салах Мохамед (1:2)
|(2:2) Данк Льюис78'
Вербрюгген Барт•Вельтман Йоел•Данк Льюис•Роша Игор II63' (Ван Хекке Ян-Поль (63') •Марч Соломон•Балеба Карлос•Гросс Паскаль•Саймон Адингра•Педро Жоао89' (Фати Ансу (89') •Митома Каору•Фергюсон Эван60' (Уэлбек Данни (60')
Алиссон Бекер•Александер-Арнольд Трент80' (Гомес Джо (80') • 86'Матип Жоэль73' (Конате Ибраима (73') •Ван Дейк Виргил•Робертсон Эндрю•Эллиотт Харви46' (Гравенберх Райан (46') •Макаллистер Алексис•Собослаи Доминик• 67'Салах Мохамед•Нуньес Дарвин•Диас Луис
08 октября. Стадион "Фалмер" (Брайтон энд Хоув).
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