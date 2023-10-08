Раскрыто прозвище Холанна в «Манчестер Сити»

Стало известно, какое прозвище получил в «Манчестер Сити» нападающий команды Эрлинг Холанн. Как информирует британский таблоид The Sun, одноклубники дали скандинавскому бомбардиру прозвище «Деймон» из-за схожести с Деймоном Таргариеном из «Дома Дракона».

«Некоторые футболисты «Сити» большие поклонники «Дома Дракона». Они обратили внимание, что Холанн очень похож на Деймона. Эрлингу понравилось это прозвище. Он так же непредсказуем, как и Деймон», - говорится на страницах источника.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Холанн провел семь поединков, в которых отметился восемью забитыми мячами.