Диас может уйти из «Реала» в лондонский клуб

Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас может продолжить карьеру в клубе Английской премьер-лиги. Об этом информируют журналисты портала Todofichajes.

Согласно сведениям источника, в подписании 24-летнего испанского вингера заинтересован лондонский «Вест Хэм». «Молотобойцы» могут сделать предложение по игроку в ближайшее трансферное окно.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Браима в 20 миллионов евро. Срок действующего контракта между сторонами истекает в конце июня 2027 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Диас провел семь матчей, отметившись одним забитым мячом.