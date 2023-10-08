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Булыкин: «Арсенал» в этом сезоне не сможет навязать конкуренцию «Манчестер Сити»

08 Октября 2023 • 10:02 Комментировать
Арсенал
...
Манчестер Сити
1 3.00 X 3.45 2 2.45
Через 8 ч. 14 мин.

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча восьмого тура АПЛ, в котором «Арсенал» примет на своём поле «Манчестер Сити».

По мнению эксперта, «канониры» не смогут составить «горожанам» конкуренцию в текущем розыгрыше чемпионата Англии, а сам матч завершится уверенной победой «Манчестер Сити» со счётом 3:1.

«Манчестер Сити» победит «Арсенал» 3:1. Большие команды обычно играют для публики и не засиживаются в обороне, а значит, нас ждёт интересный матч с большим количеством голов», — приводит слова Булыкина Sport24.

Матч «Арсенал» — «Манчестер Сити» состоится сегодня, 8 октября. Начало — в 18:30 по московскому времени. Отметим, что на данный момент «горожане» занимают второе место в турнирной таблице АПЛ, опережая третьих «канониров» на одно очко.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Арсенал Лондон Дмитрий Булыкин
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АРСЕНАЛ МАНЧЕСТЕР СИТИ
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