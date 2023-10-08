Почеттино объяснил, почему оставил Мудрика в запасе

Рулевой лондонского «Челси» Маурисио Почеттино объяснил, почему оставил в запасе украинского полузащитника Михаила Мудрика на поединок восьмого тура АПЛ против «Бёрнли» (4:1).

«В матче с «Фулхэмом» Мудрик провел 45 минут, затем он ощутил боль в бедре. Михаил уже восстановился, однако мы приняли решение не рисковать. Поэтому он остался на замене с возможностью выйти на замену и перевернуть ход игры», - передает слова специалиста пресс-служба «пенсионеров».

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Мудрик провел семь поединков, в которых записал на свой счет один забитый мяч.