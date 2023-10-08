Почеттино рассказал, как к нему относится руководство «Челси»

Главный тренер лондонского «Челси» Маурисио Почеттино считает, что его команда находится на правильном пути.

«Руководство клуба хорошо относится ко мне. Все решения мы принимаем вместе со спортивным директором. Я считаю, что наша команда на верном пути. Даже когда «Челси» не показывал хороших результатов, мы верили, что все изменится в лучшую сторону», - передает слова аргентинского специалиста BBC Sport.

В последнем матче «пенсионеры» одержали крупную победу над «Бёрнли» со счетом 4:1. После восьми туров подопечные Почеттино занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.