«Челси» нашёл нового нападающего с ценником 70 миллионов евро

Нападающий немецкого «РБ Лейпцига» Луи Опенда может переехать в Английскую премьер-лигу, об этом рапортуют журналисты Football Transfers.

Как стало известно источнику, заинтересованность в подписании 23-летнего бельгийского форварда проявляет лондонский «Челси». Боссы «пенсионеров» попытаются подписать Опенду в январское трансферное окно.

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 11 поединках, отметившись пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Его клаузула составляет 70 миллионов евро.

«Арсенал» может купить нападающего за 70 миллионов евро