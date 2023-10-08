Тен Хаг объяснил, почему заменил Каземиро

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался касательно замены бразильского полузащитника Каземиро во вчерашнем матче против «Брентфорда» в рамках восьмого тура чемпионата Англии. Игрок покинул поле в перерыве встречи.

«Мне просто хотелось, чтобы было больше футбола, - передает слова нидерландского специалиста AS.

Встреча завершилась волевой победой «красных дьяволов» со счетом 2:1. Оба гола забил полузащитник Скотт Мактоминай в добавленное время.

После этого успеха манкунианцы набрали 12 баллов и занимают десятое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.