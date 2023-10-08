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«Наполи» нашёл в «Арсенале» замену Осимхену

08 Октября 2023 • 07:42 Комментировать

Нападающий сборной Бразилии и лондонского «Арсенала» Габриэль Жезус может продолжить карьеру в чемпионате Италии, об этом рапортуют журналисты ANSA.

Согласно сведениям источника, в услугах 26-летнего футболиста заинтересован «Наполи». Неаполитанский топ-клуб рассматривает кандидатуру Жезуса в качестве альтернативы нигерийцу Виктору Осимхену, за которым охотятся многие европейские гранды.

В нынешнем сезоне чемпионата Англии Жезус провел пять поединков, в которых отметился одним забитым мячом. Трудовое соглашение бразильца с «канонирами» рассчитано до лета 2027 года. Трансферная стоимость игрока составляет 75 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Наполи Габриэль Жезус Виктор Осимхен
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