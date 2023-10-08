«Манчестер Юнайтед» установил историческое достижение в АПЛ

Футболисты «Манчестер Юнайтед» стали авторами рекорда АПЛ после волевой победы над «Брентфордом» в рамках восьмого тура. Манкунианский гранд впервые в истории турнира одержал победу в поединке, в котором уступал к 90-й минуте.

Напомним, что «красные дьяволы» выиграли со счетом 2:1. Оба гола забил полузащитник Скотт Мактоминай, отметившийся на 93-й и 97-й минутах.

После восьми проведенных матчей подопечные Эрика тен Хага набрали 12 баллов и располагаются на десятой строчке в турнирной таблице. «Манчестер Юнайтед» отстает от лидирующего лондонского «Тоттенхэма» на восемь пунктов.