Центральный защитник лиссабонского «Спортинга» Гонсалу Инасиу интересен «Ливерпулю».

На 22-летнего игрока, как сообщалось ранее, претендует другой английский гранд – «Манчестер Юнайтед». По данным Football Insider, составить конкуренцию «красным дьяволам» в борьбе за Инасиу может «Ливерпуль», который рассматривает возможность подписания центрбека в январе. Недавно португалец продлил контракт со «Спортингом» до 2027 года – в договоре прописаны отступные в размере 60 млн евро.

Гонсалу Инасиу принял участие в девяти матчах лиссабонцев в нынешнем сезоне. Эксперты Transfermarkt оценивают стоимость защитника в 30 млн евро.