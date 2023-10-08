«Бёрнли» – пятая за всю историю команда, проигравшая 5 первых домашних матчей сезона в высшем дивизионе Англии

«Бёрнли» потерпел очередную неудачу в родных стенах, уступив «Челси».

Поединок восьмого тура, прошедший в субботу, завершился для коллектива Венсана Компани поражением во счётом 1:4. По данным The Athletic, «Бёрнли» стал лишь пятой в истории командой, уступившей в пяти первых домашних матчах на старте сезона в элитном английском дивизионе. Ранее это происходило с «Манчестер Юнайтед» (1930), «Портсмутом» (2009), «Болтоном» (2011) и «Ньюкаслом» (2018).

«Бёрнли» занимает 18-ю строчку в турнирной таблице Премьер-лиги после восьми туров. На счету «кларетовых» четыре очка – все они были набраны в выездных встречах.