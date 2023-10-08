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Мактоминай – первый с января 2022 года игрок, забивший два гола в АПЛ после 90-й минуты

08 Октября 2023 • 02:19 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:1
Брентфорд

Полузащитнику «Манчестер Юнайтед» Скотту Мактоминаю покорилось уникальное достижение.

Шотландский футболист принёс своей команде победу над «Брентфордом» со счётом 2:1, отметившись дублем в компенсированное ко второму тайму время. Хавбек вышел на замену на 87-й минуте, а на 93-й и 97-й поразил ворота соперников. Как сообщает Opta, Мактоминай стал первым с января 2022 года игроком, которому удалось отличиться дважды после 90-й минуты в поединке Английской премьер-лиги. Последним, кому это удавалось, был Стивен Бергвейн, выступавший на тот момент за «Тоттенхэм» – тогда дубль нидерландца помог «шпорам» обыграть «Лестер».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Стевен Бергвейн Скотт Мактоминай
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