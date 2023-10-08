Гвардиола: «Фодену не нужно слишком много думать на поле»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями о таланте полузащитника Фила Фодена.

23-летний футболист отметился забитым мячом в недавнем матче «горожан» против «РБ Лейпцига» в рамках Лиги чемпионов (3:1). В преддверии встречи с лондонским «Арсеналом» Гвардиола в очередной раз отметил уникальные способности англичанина.

«У Фодена есть врождённый футбольный инстинкт – он не из тех, кто слишком много думает, когда играет. Ему не нужно постоянно задумываться об указаниях тренера, ведь он свободная птица, и он летит туда, куда хочет.

У него отличные естественные данные, огромный талант, что позволяет ему быть опасным в чужой трети поля, и я не собираюсь его в этом ограничивать», – передаёт BeanymanSports слова испанского специалиста.