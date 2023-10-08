Грилиш: «Люди считают Холанна серьёзным, но он любит пошутить»

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш рассказал, что думает о нападающем Эрлинге Холанне.

В преддверии матча против лондонского «Арсенала» журналисты попросили англичанина высказаться о норвежском форварде, который подходит к ключевому поединку с двухматчевой безголевой «серией»: «Я помню, как мы впервые тренировались вместе, и вот прошёл год. Люди часто говорят, что Эрлинг выглядит очень серьёзным, но он любит пошутить. Он постоянно шутит за пределами поля, когда расслаблен», – приводит пресс-служба «Манчестер Сити» слова Грилиша.

Матч «Арсенал» – «Манчестер Сити» пройдёт в воскресенье. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени.