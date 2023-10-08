Гвардиола: «Я одеваюсь лучше, чем Артета»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, в чём превосходит Микеля Артету.

Тренера «Арсенала» часто называют «мини-Гвардиолой». Нынешний наставник «канониров», напомним, в прошлом работал ассистентом Пепа, а после назначения в «Арсенал» привил команде схожий стиль игры.

В преддверии очного матча журналисты спросили у Гвардиолы, считает ли он Артету своей копией: «Нет, я одеваюсь лучше! Мне жаль, просто моя жена постоянно дарит мне идеальную одежду», – цитирует BeanymanSports тренера «горожан».

Встреча «Арсенала» с «Манчестер Сити» стартует в 18:30 по московскому времени.