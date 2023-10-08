Гвардиола: «Все знают, что «Манчестер Сити» хотел подписать Райса»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о несостоявшемся переходе Деклана Райса в свой клуб.

Английский полузащитник перебрался из «Вест Хэма» в «Арсенал» за 116 млн евро в июле нынешнего года. Как известно, «горожане» пытались перехватить хавбека у «канониров», но потерпели неудачу.

«Все знают, что «Манчестер Сити» хотел заполучить Райса. Он мог бы играть за нас не только в периоды отсутствия Родри. Однако, в конце концов, «Арсенал» был настойчивее и хотел этого больше – возможно, Микель [Артета] был убедительнее меня, или сам клуб сделал более выгодное предложение», – приводит BeanymanSports слова Гвардиолы.

В воскресенье «Арсенал» примет на своём поле «Манчестер Сити» в матче Премьер-лиги.