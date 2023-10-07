​«Тоттенхэм» установил рекорд АПЛ

В первом матче восьмого тура английского чемпионата «Тоттенхэм» разобрался в гостях с «Лутоном», а единственный гол забил Мики ван дер Вен, для которого этот гол стал первым в составе лондонского клуба. Теперь в составе «Тоттенхэма» забивали голы в матчах АПЛ 167 игроков, что является новым рекордом лиги.

Предыдущие достижения равнялись 166 - именно такое количество игроков «Ньюкасла» и «Вест Хэма» забивали голы в АПЛ в составе указанных команд. В следующем туре английского чемпионата «Тоттенхэм» сыграет с «Фулхэмом». Это случится двадцать третьего октября, в понедельник.