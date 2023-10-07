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Фернандеш рассказал, что чувствовали игроки «Манчестер Юнайтед» после победы над «Брентфордом»

07 Октября 2023 • 23:37 Комментировать
Манчестер Юнайтед
2:1
Брентфорд

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» поделился мыслями после драматической победы над «Брентфордом».

Уступая в счёте вплоть до третьей компенсированной минуты, команда Эрика тен Хага нашла в себе силы вырвать три очка – 2:1. Оба гола «красных дьяволов» записал себе в актив вышедший на замену полузащитник Скотт Мактоминай.

«Мы испытываем облегчение и радость. Мы понимаем, что заслужили эту победу, поскольку контролировали игру и могли забить ещё в первом тайме. Всегда тяжело, когда соперник забивает первым, но сегодня нас спасли два гола Скотта. Эти три очка были необходимы для нас.

Сегодня команда продемонстрировала сплочённость и характер. Думаю, наши усилия достойны положительной оценки», – сказал в интервью MUTV Фернандеш.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Брентфорд Бруну Фернандеш
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