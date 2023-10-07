«Вест Хэм» согласовал новый контракт с Боуэном, на которого претендуют топ-клубы

Вингер «Вест Хэма» Джаррод Боуэн готов продлить контракт с клубом.

26-летний футболист недавно был связан с интересом ряда топ-клубов, а основным претендентов на англичанина назывался «Ливерпуль». Как заявляет инсайдер Фабрицио Романо, «Вест Хэму» удалось договориться о новом долгосрочном соглашении со своей звездой. Игрок уже дал положительный ответ руководству «молотобойцев».

Действующий договор Джаррода Боуэна с «Вест Хэмом» рассчитан до 2025 года. В нынешней кампании футболист, приглашённый в ряды сборной Англии на октябрьские матчи, отметился пятью голами и двумя ассистами в восьми поединках за коллектив Дэвида Мойеса.