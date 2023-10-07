«Манчестер Юнайтед» планирует продлить контракт Линделофа

«Манчестер Юнайтед» может воспользоваться пунктом в контракте центрального защитника Виктора Линделофа.

Шведский игрок вернул постоянное место в основе «красных дьяволов», что во многом обусловлено кадровыми проблемами команды в защите. Действующий договор Линделофа истекает в середине следующего года, но предусматривает опцию пролонгации на один год. По сведениям Daily Star, этой возможностью намерено воспользоваться руководство «Манчестер Юнайтед», удовлетворённое выступлениями центрбека. Таким образом, соглашение футболиста в скором времени может быть автоматически продлено до конца сезона-2024/25.

Виктор Линделоф принял участие в десяти матчах нынешнего сезона.