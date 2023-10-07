Сака должен выйти в старте в матче против «Манчестер Сити»

Вингер лондонского «Арсенала» Букайо Сака, как ожидается, появится на поле с первых минут в предстоящем матче против «Манчестер Сити».

22-летний игрок получил травму в недавнем поединке Лиги чемпионов против «Ланса», из-за чего был заменён уже на 34-й минуте. Участие англичанина в ключевой встрече Премьер-лиги с «Манчестер Сити» оставалось под вопросом, однако недавно рулевой Микель Артета сообщил о готовности лидера атаки сыграть против «горожан». Более того, как сообщается в обновлённом отчёте журналиста Коннора Хамма, Сака, судя по всему, выйдет в стартовом составе «канониров».

Матч «Арсенал» – «Манчестер Сити» пройдёт в воскресенье. Его начало запланировано на 18:30 по московскому времени.