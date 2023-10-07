Хёйлунн – о победе «Манчестер Юнайтед»: «Ферги тайм»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Расмус Хёйлунн прокомментировал успех команды в матче с «Брентфордом».

Коллектив Эрика тен Хага добыл победу со счётом 2:1 благодаря голам вышедшего на замену Скотта Мактоминая на 93-й и 97-й минутах.

«Ферги тайм, – написал в социальных сетях Хёйлунн, имея в виду манеру добывать победы на последних минутах, которой славились «красные дьяволы» в прошлом под руководством Алекса Фергюсона. – Благодарен болельщикам за тёплый приём. Мы бы не справились без вас», – добавил датчанин.

Несмотря на победу, «Манчестер Юнайтед» по-прежнему располагается на десятой строчке в турнирной таблице с 12 очками после восьми туров.