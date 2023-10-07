Франк – о поражении от «Манчестер Юнайтед»: «Футбол бывает жестоким»

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк прокомментировал поражение своей команды от «Манчестер Юнайтед» (1:2).

«Пчёлы» были близки к победе на «Олд Траффорд», однако пропустили на 93-й и 97-й минутах.

«В такие моменты понимаешь, что футбол бывает жестоким. Думаю, сегодня мы многое делали правильно, а первый тайм был для нас почти идеальным – мы здорово прессинговали, контратаковали и заслуженно вели в счёте. Конечно, мы знали, что во втором тайме окажемся под давлением, но мы отлично защищались и не позволяли соперников многого, пока не настала 93-я минута», – приводит BBC слова Франка.