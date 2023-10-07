«Кристал Пэлас» удержал нулевую ничью в споре с «Ноттингем Форест»

Матч восьмого тура Премьер-лиги «Кристал Пэлас» - «Ноттингем Форест» сложился неудачно для лондонцев. Соперник был намного более интересным в линии атаки. На 21-й минуте Морган Гиббс-Уайт запустил мяч в штангу. Лучший шанс у соперника был после перерыва, когда Жан-Филипп Матета чудом не попал в угол ворот.

В итоге 0:0, лондонцы делят восьмое место с 12 очками, у соперника на одну победу меньше и 13-й результат.