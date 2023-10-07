«Кристал Пэлас» удержал нулевую ничью в споре с «Ноттингем Форест»

Матч восьмого тура Премьер-лиги «Кристал Пэлас» - «Ноттингем Форест» сложился неудачно для лондонцев. Соперник был намного более интересным в линии атаки. На 21-й минуте Морган Гиббс-Уайт запустил мяч в штангу. Лучший шанс у соперника был после перерыва, когда Жан-Филипп Матета чудом не попал в угол ворот.
В итоге 0:0, лондонцы делят восьмое место с 12 очками, у соперника на одну победу меньше и 13-й результат.
Протокол игры
Джонстон Сэм•Клайн Натаниэль•Андерсен Йоаким•Гехи Марк•Митчелл Тайрик•Айю Джордан•Шлупп Джеффри26' (Рак-Сакьи Джесуран (26') •Хьюз Уилл•Ридевальд Жайро75' (Ричардс Крис (75') •Эдуар Одсонн•Матета Жан-Филипп
Тёрнер Мэтт•Орье Серж46' (Монтьель Гонсало (46') •Боли Вийи•Мурильо Джейсон•Тоффоло Харри•Сангаре Ибрахим76' (Йейтс Райан (76') • 84'Мангаля Орель83' (Куяте Шейху (83') •Домингес Николас•Гиббс-Уайт Морган•Вуд Крис76' (Ориги Дивок (76') •Хадсон-Одои Каллум66' (Эланга Энтони (66')
07 октября. Стадион "Селхерст Парк" (Лондон).
Бан пользователя